Rus askeri römorkörü İstanbul Boğazı'ndan geçti

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 16:30

Rus Donanması’na ait askeri ‘Sergey Balk’, isimli askeri römorkör saat 15.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Marmara Denizi'ne açılan ‘Sergey Balk’ römorköre Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait bot eşlik etti.