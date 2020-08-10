Rusya'daki dev patlama anı kamerada
Rusya'nın Volgograd kentinde bulunan bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Nedeni henüz belirlemeyen patlama sonucu 12 kişi yaralandı.
Rusya'nın Volgograd şehrinde bulunan bir benzin istasyonunda neden henüz belirlenemeyen patlama meydana geldi. Patlamada en az 12 kişi yaralanırken çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bölgeye giden Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, patlamada bir gaz tankının tamamen yandığını açıkladı.
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