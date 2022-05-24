Saat Kulesi'nde 'betona gömülü' tarih çıktı
Antalya'da tarihi Kaleiçi'nin ana giriş kapısındaki Saat Kulesi'nin iç kısmında 8 metreyi bulan beton kütlenin kaldırılmasına yönelik kazı çalışmalarında, saate ve çana ait tarihi mekanizmalar bulundu.
Helenistik döneme tarihlenen burçlar üzerinde yer alan, kule kısmı Bizans döneminde yapılan ve 1900'lü yılların başında saat kulesi olarak inşa edilen Saat Kulesi'nde, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Antalya Müzesi denetiminde, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun onayıyla şubat ayı ortalarında restorasyon çalışması başladı.
Aralık ayında bitirilmesi planlanan restorasyon kapsamında kazı çalışmaları da yapılan kule içinde, 1960'lı yıllardaki bir müdahalede dolgu yapılan 8 metrelik beton kütle de kaldırılıyor.
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