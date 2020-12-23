Saç saça baş başa temizlik kavgası kamerada

23 Aralık 2020 Çarşamba, 10:41

Edinilen bilgiye göre olay 20 Ekim'de gerçekleşti. Harbiye'deki özel bir diş kliniğinde çalışan hekim asistanı Hediye D. (34), odada tıbbi malzemeleri paketlediği sırada yanına gelen Meltem adlı diğer çalışan, "Burayı sen süpüreceksin. Her şeyi yapmak zorunda değilim" dedi. Hediye D. koridora çıktığı anda ise iş arkadaşının saldırısına uğradı. Feci şekilde darp edilen Hediye D. Harbiye Polis Merkezi'ne giderek şikâyetçi oldu.