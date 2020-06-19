Sağanak yağış İstanbul'u olumsuz etkiledi
Şiddetli sağanak yağış İstanbul'u adeta felç etti. Bağcılar ve Bahçelievler'de yollar göle dönerken, çöp konteynerleri caddede sürüklendi.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Bağcılar ve Bahçelievler'de yollar adeta göle döndü. Yağmur suları nedeniyle ara sokaklarda baskınlar oluştu. Caddelerde biriken sular araç sürücülerine ve vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Yenibosna'da bir çöp konteynerinin caddede sürüklendiği görülürken, Bağcılar'da ise dereyolu su altında kaldı. İstanbul'da sağanak yağış etkisini sürdürüyor.
Video Haberler
- Hortum paniği kamerada
- Sağanak yağış İstanbul'u olumsuz etkiledi
- Görenler şoke oldu...10 kişi tarafından çekildi
- Balıkesir'de korkunç cinayet!
- Böyle yanıt verdi: Öbür tarafta market mi varmış?
- ABD'de göstericiler George Washington heykelini yıktı
- Gökyüzü bir anda karardı! Dev hortum kamerada
- Babacan'dan yıllar sonra gelen itiraf!
- Dondurma koronavirüs bulaştırır mı? İşte yanıtı
- Kangal köpeklerini acımasızca böyle dövüştürdüler