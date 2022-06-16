Sancaktepe'de yıkama görevlisi otobüsün direksiyonuna geçti : 1 yaralı

16 Haziran 2022 Perşembe, 09:36

Kaza, saat 01.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Havza Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sancaktepe Özel Halk Otobüsü Garajı'nda yıkama görevlisi olarak çalışan Mehmet Gündüz, 34 PG 0241 plakalı otobüsün direksiyonuna geçti. İddiaya göre gaz ile frenin yerini karıştıran yıkama görevlisi, fren yerine gaza basınca önce garaj içerisinde park halindeki otobüse, ardından tel çitleri aşarak park halindeki bir otomobile çarptı. Otobüs, sürüklediği otomobili bina duvarının arasına sıkıştırdı. Kazada yıkama görevlisi Mehmet Gündüz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı yıkama görevlisi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sancaktepe İlhan Varan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan otobüs ve otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.