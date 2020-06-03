Şehir merkezine inen boz ayı, yavrularını köpeklerden böyle korudu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yavrularıyla birlikte çöplüğe inen boz ayı cadde ve sokakları dolaştı. Boz ayı yavrularını köpeklerden önlerinde durarak korudu.
Kış uykusundan uyanan boz ayılar yiyecek için Sarıkamış çöplüğüne inmeye başladı. Çöplükte yiyecek bulamayan bir boz ayı 2 yavrusuyla ilçe merkezine geldi. Gece geç saatlerde ilçede sokakları gezen ayı ve yavruları çöp bidonlarını devirerek yiyecek aradı. Ayı ve yavrularının ilçe gezisi vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde boz ayı ve yavrularının yiyecek aramaları ve sokakları dolaşmaları yeraldı. Apartmanların önlerine kadar gelen ayıların rahatlığını köpeklerin havlaması bozdu. 2 yavrusunu köpeklerden önlerine siper olarak koruyan boz ayı bir süre sonra ormanlık alana doğru gitti.
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