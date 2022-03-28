Şile'de denizin rengi kahverengiye döndü

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İstanbul Şile'de derelerden akan çamurlu su nedeniyle denizin bir bölümü kahverengi oldu.

cumhuriyet.com.tr
28 Mart 2022 Pazartesi, 13:40

Ağva'da denizin bir kısmı, özellikle de sahile yakın bölümü kahverengiye büründü. Denizin renginin, iki ayrı dereden akan su nedeniyle kahverengiye dönüştüğü öne sürüldü.

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