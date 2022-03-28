Şile'de denizin rengi kahverengiye döndü
İstanbul Şile'de derelerden akan çamurlu su nedeniyle denizin bir bölümü kahverengi oldu.
Ağva'da denizin bir kısmı, özellikle de sahile yakın bölümü kahverengiye büründü. Denizin renginin, iki ayrı dereden akan su nedeniyle kahverengiye dönüştüğü öne sürüldü.
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