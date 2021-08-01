Silivri’de tehlikeli yolculuk kamerada

01 Ağustos 2021 Pazar, 10:52

D100 karayolu Silivri girişinde seyir halindeki bir aracın arka camına oturan iki genç kız trafiği tehlikeye düşürdü. Sürücü ise onlara aldırmadan yoluna devam etti. Genç kızlar, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarken, olası bir kazaya davetiye çıkaran yolculuk cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.