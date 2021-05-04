Şişli’de bu kadarına da pes dedirten görüntüler
Koronavirüs vakarlarının artmasıyla uygulamaya konulan tam kapanmayı hiçe sayan bir grup, Şişli’de top oynadı. Top oynarken ki görüntüleri kameralara yansıyan şahısların vurdumduymazlığı görenlerin tepkisini çekti.
Koronavirüs vakalarının artmasıyla uygulamaya konulan tam kapanmaya kararıyla yurttaşların birçoğu evlerine kapanırken, Şişli’de kameralara yansıyan görüntüler tepkilere yol açtı.
Şişli Kurtuluş’ta bir sahada buluşan kişiler, kapanmayı ve kısıtlama tedbirlerini hiçe sayarak maç yaptı. Virüs öncesi günlerdeki gibi maç yapan ve alınan tedbirleri hiçe sayan yurttaşlar, kendilerinin ve çevrelerindekilerin sağlıklarını adeta tehlikeye soktu.
Yurdun tamamında yurttaşların kurallara büyük çoğunlukla uyarken Şişli’de kameralara yansıyan görüntüler tepkilere yol açtı.
Video Haberler
- Şişli’de bu kadarına da pes dedirten görüntüler
- Giysi toplama kutusunda ölüm kalım savaşı kamerada
- Toplu taşımada ürküten görüntü
- Kısıtlamada kan donduran görüntüler!
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı