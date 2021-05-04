Şişli’de bu kadarına da pes dedirten görüntüler

04 Mayıs 2021 Salı, 11:16

Koronavirüs vakalarının artmasıyla uygulamaya konulan tam kapanmaya kararıyla yurttaşların birçoğu evlerine kapanırken, Şişli’de kameralara yansıyan görüntüler tepkilere yol açtı.

Şişli Kurtuluş’ta bir sahada buluşan kişiler, kapanmayı ve kısıtlama tedbirlerini hiçe sayarak maç yaptı. Virüs öncesi günlerdeki gibi maç yapan ve alınan tedbirleri hiçe sayan yurttaşlar, kendilerinin ve çevrelerindekilerin sağlıklarını adeta tehlikeye soktu.

Yurdun tamamında yurttaşların kurallara büyük çoğunlukla uyarken Şişli’de kameralara yansıyan görüntüler tepkilere yol açtı.