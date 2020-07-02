Sivas Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı: Özür bekliyoruz

02 Temmuz 2020 Perşembe, 16:03

Sivas Katliamı’nda hayatını kaybeden 33 can ölümlerinin 27’nci yılında, Alevi örgütlerinin çağrısıyla katliamın gerçekleştiği Madımak Oteli önünde anıldı. Burada konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Gani Kaplan, dönemin Başbakanı Tansu Çiller’in oteli ateşe vermek isteyenlerle ilgili “Allaha şükür onlara bir şey olmadı” sözünü hatırlatarak, “Alevilerle barışmanın yolu, özür dilemekle olur. Devletten bu sözü bekliyoruz” dedi.

Sivas Katliamı’nda hayatını kaybeden 33 can ölümlerinin 27’nci yılında Türkiye’nin çeşitli illerinde anılıyor. Sivas Valiliği’nin koronavirüsü gerekçe göstererek getirdiği yasak nedeniyle Alevi örgütleri kısıtlı sayıda katılımla kentte anma gerçekleştirdi. Pir Sultan Cemevi önünden katliamın yaşandığı Madımak Oteli’ne yüründü. Yürüyüş sırasında “Sivas’ı yakanlar AKP’yi kuranlar” sloganı atıldı.

Anmaya yakınlarını kaybeden ailelerin yanı sıra, Alevi örgütlerinin temsilcileri, HDP ve CHP milletvekilleri ve demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı.

Madımak Oteli önünde konuşan PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan, pandemi vesilesiyle tüm örgütleri anmaya çağıramadıklarını belirterek katliamın üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen hâlâ yüzleşmenin olmadığını söyledi.

Dönemin Başbakanı Tansu Çiller’in oteli ateşe vermek isteyenlerle ilgili “Allaha şükür onlara bir şey olmadı” sözünü hatırlatan Kaplan, şunları belirtti: “Katliamın arkasında bir suç daha aranıyorsa, yerel basın da mutlaka sorgulanmalıdır. Yerel basının katliam öncesi ve sonrası attığı manşetleri biliyoruz. Basın yandaş olmaz. Basın halkın vicdanıdır. Madımak utanç müzesi oluncaya kadar buraya gelmeye devam edeceğiz. Ve Madımak utanç müzesi olduktan sonra da sonsuza kadar buraya gelmeye devam edeceğiz. Sonsuza kadar şehitlerimizi burada anmaya devam edeceğiz. Tüm arkadaşlarımızın canı 33 şehidimizin canından daha kıymetli değildir. 27 yıldır bu şiarla mücadele ettik, bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. Alevilerle barışmanın yolu, özür dilemekle olur. Devletten bu sözü bekliyoruz.”

‘MADIMAK ZİHNİYETİ DEVAM EDİYOR’

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül, katliamın üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen oteli yakan kişilerin hala cezalandırılmadığını ifade ederek, “ Hâlâ da utanmıyorlar. Bizim payımıza ise acı, zulüm ve yas düşüyor. Peki hep böyle mi olacak? Böyle olmaması hepimizin elinde. 27 yıl öne elimizi, kolumuzu, dilimiz bağladılar. Onları bir yangının içinden almadık. Madımak katilerinin zihniyeti devam etmektedir. Hala birileri yakanları affetmenin telaşı içinde. Katilleri affetmenin Alevi toplumunun yaraların kanatacağını biliyorlar. Ellerimiz ve gönüllerimiz birleşmezse, katil sürüsünün karşısında sadece bir lokma oluruz. Onlara lokma olmamak için el ele gönül gönüle vereceğiz. Bir ölür bin geliriz” diye konuştu.

‘OLAY’ İFADESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Katliamda yaşamını yitiren Gülsün Karababa’nın ağabeyi Hüseyin Karababa, Vali'nin katliama “olay” demesine tepki gösterdi. Karababa, şu ifadeleri kullandı: “27 yıldır mücadele ediyoruz hep birlikte. Bu seneyi Behçet Aysan anısına yapıyoruz. Behçet Aysan bir doktordu, insanları iyileştiriyordu. Buradan devlete sesleniyorum: Bu bir olay değildi, bu katliamdır. Benim kardeşime ‘vefat’ etti diyorlar. Benim kardeşim ve canlarımız diri diri yakıldılar. Nasıl vefat diyorsunuz. Bu devletin desteği ile yapılan bir katliamdır” ifadelerini kullandı.

HDP Halklar ve İnançlar Komisyon Üyesi ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, “Bu coğrafyada Alevi katliamları o kadar çok ki. Ama bütün bu katliamlar, baskılar ne yüreğimize, vicdanımızda olan şehitlerimizi bize unutturur ne de semahlarımızı durdurabilir” dedi.