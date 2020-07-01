Sivas'ta sel suları otomobili böyle sürükledi
Sivas'ın Gölova ilçesinde sel suları bir otomobili sürükledi, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı
Geçtiğimiz gün ilçede etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sel suları önüne ne çıktıysa sürükledi. Aşağı Cami Mahallesi Kanal Caddesi üzerinde oluşan sel suları çöp konteyneri, ağaç kalaslar ve bir otomobili sürükledi. O anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan bir market çalışanlarının iş yerine su girmemesi için çabalaması dikkat çekti.
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