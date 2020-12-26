Sokak röportajında isyan eden yurttaş gözyaşlarını tutamadı

26 Aralık 2020 Cumartesi, 11:10

YouTube üzerinden yayın yapan bir kanal, sokak röportajı yaptığı sırada mikrofon uzattığı bir yurttaş ekonomik duruma isyan etti. "Bana sahip çık" diye seslenen yurttaş, "Açım, kendi vatanımda açım" ifadelerini kullanıyor.