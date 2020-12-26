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Sokak röportajında isyan eden yurttaş gözyaşlarını tutamadı

Sokak röportajları yapan bir YouTube kanalının mikrofon uzattığı yurttaş, cebinde ekmek alacak parası olmadığını belirterek, yaşadığı ekonomik sıkıntıya isyan etti.

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2020 Cumartesi, 11:10

YouTube üzerinden yayın yapan bir kanal, sokak röportajı yaptığı sırada mikrofon uzattığı bir yurttaş ekonomik duruma isyan etti. "Bana sahip çık" diye seslenen yurttaş, "Açım, kendi vatanımda açım" ifadelerini kullanıyor.

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