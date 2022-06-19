Sokakta tartıştığı kardeşini pompalı tüfekle yaraladı

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Sincan'da, yol üzerinde yürüyen 2 kardeş arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kanlı bitti. O.Y. isimli şahıs, yanında bulunan pompalı tüfekle, kardeşi M.Y.'yi yaraladı. Saldırgan gözaltına alınırken; yaralı M.Y. ise hastaneye kaldırıldı.

DHA
19 Haziran 2022 Pazar, 09:42

Ankara'nın Sincan ilçesinde M.Y., sokak ortasında tartıştığı kardeşi O.Y.'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi Muammer Caddesi üzerinde yaşandı. Yol üzerinde yürüyen 2 kardeş arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.


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