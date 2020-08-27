Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor: Yerde bulduğu maskeyi taktı

27 Ağustos 2020 Perşembe, 12:22

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bazı vatandaşlar maske kullanarak önlem almaya çalışırken, bazıları ise kullandıkları maskeleri sokak ortalarına atıyor.

Yerlerde bulunan kullanılmış maskeler de toplum için tehlike yaratıyor.

Maske kullanımı ile ilgili sürekli açıklamalar yapılırken Kahramanmaraş’ta ortaya çıkan görüntüler ise pes dedirtti.

YERDEKİ MASKEYİ TAKTI

Çarşıda yürüyen maskesiz yaşlı bir adam, yere atılmış maskeyi takıp, hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti.

Yaşlı adamın bu hareketi büyük şaşkınlıkla karşılanırken, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'ceza yememek için alıp, taktı' yorumları yapıldı.