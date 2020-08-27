Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor: Yerde bulduğu maskeyi taktı
Kahramanmaraş'ta, yaşlı bir adamın yerde bulduğu maskeyi alıp takarak yoluna devam ettiği anlar sosyal medyada oldukça dikkat çekti.
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bazı vatandaşlar maske kullanarak önlem almaya çalışırken, bazıları ise kullandıkları maskeleri sokak ortalarına atıyor.
Yerlerde bulunan kullanılmış maskeler de toplum için tehlike yaratıyor.
Maske kullanımı ile ilgili sürekli açıklamalar yapılırken Kahramanmaraş’ta ortaya çıkan görüntüler ise pes dedirtti.
YERDEKİ MASKEYİ TAKTI
Çarşıda yürüyen maskesiz yaşlı bir adam, yere atılmış maskeyi takıp, hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti.
Yaşlı adamın bu hareketi büyük şaşkınlıkla karşılanırken, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'ceza yememek için alıp, taktı' yorumları yapıldı.
Video Haberler
- Mısıroğlu'nu eleştirdiği görüntüler yeniden gündem oldu
- 17 kişinin bulunduğu 50 metrelik yat alev alev yandı
- İşte felaketin boyutunu gösteren fotoğraf!
- Kayışdağı'nda orman yangını
- Karadeniz'de keşfedilen gazla ilgili yeni gelişme
- İstanbul'da 15 bin 621 kişiye ceza yağdı!
- Kuyumcuya gasp anı kamerada! 11 kilo altını çaldılar
- Ölmek istemeyen kadının elektronik kelepçe çığlığı
- Yaşlıların maske kavgasında yumruklar konuştu
- Yerde bulduğu maskeyi takan amca gündem oldu