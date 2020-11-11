Sosyal medya bu kahkahayı konuşuyor... "Almanya bizi kıskanıyor mu?" sorusuna böyle yanıt verdi

11 Kasım 2020 Çarşamba, 17:10

Yol TV muhabirinin Almanya’da yaşayan vatandaşa “Almanya Türkiye’yi kıskanıyor mu?” şeklindeki sorusu gurbetçi vatandaşı kahkahalara boğdu. Vatandaş "Güzel espriydi" diye konuştu. Vatandaş, “Almanya'ya gitmeden önce bizden 100 yıl ileride sanıyordum, gidince gördüm ki aramızda 300 yıl var” dedi.