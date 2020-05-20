Soylu'dan Survivor Extra'ya ziyaret

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 09:33

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor Extra programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun stüdyoyu ziyaret ettiği ve hatıra fotoğrafı çekildiği anlatıldı.

Sunucu Furkan Dede, Bakan Soylu'nun programı takip ettiğini ve severek izlediğini söyledi. Süleyman Soylu ile çekilen hatıra fotoğrafı ekranda gösterildi.

Survivor’ın 2017’deki finalinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ada ziyaretine dair görüntüleri paylaşılmıştı. (Fotoğraf: Twitter)

ILICALI, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA YARDIMCI OLMUŞTU

Survivor Panorama programına Dominik'ten bağlanan ve sunucuların sorularını yanıtlayan Ilıcalı, Koronavirüs salgını nedeniyle Karayipler'de mahsur kalan Türk vatandaşlarına yardım etmek için onlara uçak göndereceğini belirterek, "Dışişlerinden beni aradılar, haberim oldu. Çözüm için beni devreye sokmak istiyorlar. Ben de konuya baktım" demişti. Ilıcalı'nın ardından Cayman Adaları ve Havana'da bulunan Türk vatandaşların Dominik Cumhuriyeti'ne tahliyesi için uçağını kullandırdığı bilgisi kamuoyuna yansımıştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarını tahliye eden uçağın Dominik Cumhuriyeti'nden havalandığını duyurdu. Açıklamasında TV yapımcı ve sunucusu Acun Ilıcalı'ya teşekkür eden Çavuşoğlu, şunları söylemişti:

"Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızı ve dost, kardeş komşu ülke vatandaşlarını tahliye eden uçağımız Dominik Cumhuriyeti'nden havalandı. Cayman Adaları ve Havana'da bulunan vatandaşlarımızı Dominik Cumhuriyeti'ne getirmek için kendi uçağını gönderen Acun Ilıcalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Uçakta bulunan 154 vatandaşımız ile birlikte 1 Azerbaycan, 42 Macaristan, 28 Romanya ve 1 Tunus vatandaşını ülkemize getiriyoruz."