Sular çekildi yüzyıllar öncesinde yapılan tarihi yol dikkat çekti

09 Ocak 2021 Cumartesi, 10:25

İstanbul'a su sağlayan önemli noktalardan biri olan Terkos Gölü'nde su oranının yüzde 20 seviyelerinde olduğu görüldü. Gittikçe küçülen gölde suların yüzlerce metre çekildiği görüldü. Suların çekildiği alanlarda ise balçıkla kaplanmış alanlar oluştu. Terkos Gölünde suların çekilmesiyle belirginleşen Roma döneminden kalmış olabileceği düşünülen kervan yolu da dikkat çekti. Suların çekilmesiyle göldeki bir ada da tam olarak ortaya çıktı. Alan havadan drone ile görüntülendi.