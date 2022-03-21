Sumy'de kimyasal bir tesiste tespit edilen amonyak sızıntısı giderildi
Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, Sumy kentindeki bir kimyasal tesiste tespit edilen amonyak sızıntısının giderildiği belirtildi.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, Sumy kentindeki bir kimyasal tesis alanında tespit edilen amonyak sızıntısının giderildiği, Acil Durumlar Servisi ekiplerinin çalışmalarını tamamladığı ve tesis çalışanlarının teknolojik sürecin restorasyonu için düzenli çalışmalara başladığı belirtildi.
Daha önce Acil Durumlar Servisi, yerel saatle 03:55'te Sumy'de Sumykhimprom tesisinin bombalandığını, bunun sonucunda içinde amonyak bulunan 1 tankın hasar gördüğünü ve 05:00 itibariyle de hafif amonyak sızıntısının tespit edildiğini açıklamıştı. Ayrıca, ekiplerin konuyla ilgili çalışmalara başladığı ifade edilmişti.
Sumy Bölge Valisi Dmytro Zhyvytskyiy de yaptığı açıklamada sızıntının Sumykhimprom tesis alanında bildirildiğini belirterek, tesisin etrafındaki 5 kilometrelik yarıçapındaki alanın tehlikeli olduğunu ve sakinlerin korunmak için barınaklara ve üslere sığınmaları gerektiğini belirtmişti.
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