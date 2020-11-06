Taksim'de büyük gürültüyle patladı! Panik dolu anlar
Taksim'de bir taksi müşterisini otelin önüne bırakırken üzerinden geçtiği otomatik mantarın yükselmesi sonucu kazaya karıştı. İlginç kaza taksi sürücüsü ve yolcularda paniğe neden oldu.
Taksim'de bir otelin önünde ilginç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 TDY 84 plakalı taksi müşterilerini otele bırakmak için otomatik olarak açılıp kapanan 'mantar' diye tabir edilen engelden geçmek istedi. Önce mantarın önünde duran taksi daha sonra açılmasıyla geçmek için hareket etti.
YAKIT DEPOSU PATLADI
Tam o sırada üzerinden geçerken otomatik mantar bilinmeyen bir sebeple kapanmaya başladı. Taksi bir anda engele takılırken yakıt deposu büyük bir gürültüyle patladı. Kazayla beraber aracın hava yastıkları açıldı. Talihsiz olayda yaralanan olmazken taksi sürücüsü ve yolcular büyük panik yaşadı.
Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri panik olan taksi sürücüsünü bir süre teselli etti. Ardından taksi çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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