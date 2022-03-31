Tekirdağ'da fabrika yangını
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışmalar sürüyor.
Yangın, Ergene ilçesinin Çorlu-Çerkezköy karayolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle fabrikanın çatı kısmında çıkan yangın, kısa sürede tesisin diğer bölümlerine de sıçradı. Yangın üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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