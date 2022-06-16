Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil yandı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından tutuşan otomobil yandı. Alevler, itfaiye ekibince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Hıdırağa Mahallesi Çerkezköy kara yolu üzerinde, Özgür Korkmaz'ın kullandığı 59 EE 404 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Korkmaz, yol kenarına çekip, indikten sonra otomobil alev aldı. Kısa sürede alevlerin sardığı otomobil, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Aracı kullanılamaz hale gelen Korkmaz, yolda giderken aniden motor kısmından dumanlar çıktığını ve sonra alev aldığını söyledi.
Video Haberler
- Tehlike saçan sürücü böyle görüntülendi
- 15 yaşındaki gencin isyanı: Bu ülkeyi biz değiştireceğiz
- O anlar saniye saniye kamerada
- Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil yandı
- Alkol alıp evde ateş etti
- Yaya geçidinde otomobil çarpan Damla Nur öldü
- Adana'da hareketli dakikalar
- Geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen sundu
- Sokakta tartıştığı kuzenini tüfekle öldürdü
- Küçükçekmece'de sürücülerin yol verme kavgası
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorine büyük zam!
- Türkiye'den yeni Navtex duyurusu
- AKP Genel Merkezi'nde 'ahlaksız teklif'
- Asgari ücrete zam açıklaması
- İstanbul için üç isim öne çıktı
- Fed faiz kararını açıkladı
- 'A Haber’i izlemek için sabırsızlanıyoruz'
- Cengiz İnşaat'ta çalışan kamyoncular kontak kapattı
- Dikkat çeken çıkış: 'İptal edilir'
- AKP Genel Merkezi’ndeki ahlaksız teklif