Tesla otopilot sisteminde akılalmaz hata

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:14

Twitter kullanıcısı Jordan Nelson, Tesla otopilot sisteminin Ay'ı trafik ışığı olarak algıladığını keşfetti. Twitter üzerinden paylaşım yapan Jordan Nelson, hata ile ilgili video paylaştı.

Bazı Tesla sürücüleri, geliştirilen otopilot sisteminin gerekli seviyeye ulaşamadığını düşünüyor.