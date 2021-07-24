Tesla otopilot sisteminde akılalmaz hata
Yakın dönemde otopilot sisteminde kiralama dönemine geçen Tesla, ilginç bir hata ile gündeme geldi.
Twitter kullanıcısı Jordan Nelson, Tesla otopilot sisteminin Ay'ı trafik ışığı olarak algıladığını keşfetti. Twitter üzerinden paylaşım yapan Jordan Nelson, hata ile ilgili video paylaştı.
Bazı Tesla sürücüleri, geliştirilen otopilot sisteminin gerekli seviyeye ulaşamadığını düşünüyor.
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