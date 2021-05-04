Toplu taşımada ürküten görüntü
Bursa’da tam kapanma sebebiyle toplu taşıma araçlarında sınırlı seferlerle ulaşım sağlanırken, özellikle otobüs ve minibüslerde sabah saatlerinde yaşanan kalabalık görenleri ürküttü.
Bursa’da, 17 günlük tam kapanma sebebiyle toplu taşıma araçlarında sınırlı seferlerle ulaşım sağlanıyor. Seferlerin azalmasıyla, özellikle aşı vurulmak ya da tedavi için hastanelere gitmek üzere toplu taşıma kullanan vatandaşlar, araçlarda yoğunluk oluşturuyor.
Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı ulaşım, görenleri ise ürkütüyor. Bursa’da bir yolcu minibüsünde yaşanan yoğunluk ise kameralar tarafından görüntülendi.
Bazı otobüs seferlerinde de sabah saatlerinde yoğunluk yaşanması sebebiyle Burulaş'ın sabah ve akşam seferlerine takviye yapılması istendi.
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