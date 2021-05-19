Törende bayrak taşıyan öğrenci tansiyonu düşünce fenalaştı

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 12:14

Serik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törene Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, siyasi partilerin başkanları, STK temsilcileri, daire müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen'in Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Mevlüt Özen'in günün anlam ve önemini belirten konuşması ve Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi öğrencilerinin şiir okumasıyla tören sona erdi.

'FENALAŞAN GENÇ ELİNDEN TÜRK BAYRAĞINI BIRAKMADI'

Tören sırasında Türk bayrağı taşıyan Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi öğrencisi Samet Orhan Güler, bir anda yere yığıldı. Elindeki bayrağı bırakmadığı görülen Güler'e ilk müdahale törende bulunan Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Hüsnü Yusuf Kara ve sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Başhekim Kara, "Öğrencimizin tansiyonu düşmüş. Başkaca herhangi bir rahatsızlığı yok. Kendisine gerekli müdahaleyi yaptık. Çocuğumuzun kan şeker normaldi. Sadece tansiyon düşmesine rahatsızlanarak fenalaştı" dedi.