Trafikte tekmeli tokatlı kavga anı kamerada

13 Ocak 2021 Çarşamba, 11:15

Fatih, Sirkeci'de dün akşam saatlerinde ışık ihlali yaptığı öne sürülen otomobil nedeniyle yol tıkandı. Bu duruma sinirlenen kamyonet sürücüsü, otomobil sürücüsünün yanına giderek tartışmaya başladı. Kısa süre içinde ikilinin tartışması tekmeli tokatlı kavgaya döndü. Araya giren vatandaşlar iki sürücüyü ayırırken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.