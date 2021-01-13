Trafikte tekmeli tokatlı kavga anı kamerada
Fatih, Sirkeci'de sarı ışıkta geçen otomobil sürücüsü ile kamyonet sürücüsü arasında tartışma çıktı. Sürücülerin sözlü kavgası bir süre sonra tekmeli tokatlı kavgaya döndü. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga anları kameralara yansıdı.
Fatih, Sirkeci'de dün akşam saatlerinde ışık ihlali yaptığı öne sürülen otomobil nedeniyle yol tıkandı. Bu duruma sinirlenen kamyonet sürücüsü, otomobil sürücüsünün yanına giderek tartışmaya başladı. Kısa süre içinde ikilinin tartışması tekmeli tokatlı kavgaya döndü. Araya giren vatandaşlar iki sürücüyü ayırırken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.
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