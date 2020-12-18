Tüm dünya ikinci kez karantinaya girerken yaptıkları parti tepki çekti
Tüm dünya ikinci kez karantinaya girerken, koronavirüsün çıktığı Çin'in Vuhan kentinde düzenlenen partiler sosyal medyadan tepkilere neden oldu.
Dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 1.6 milyon insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını bir yıl önce Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmıştı. Dünya ikinci kez eve kapanırken, kentte hayatın normale dönmesiyle birlikte gece hayatı da hareketlenmeye başladı. Kentte gece hayatı, şehirdeki kısıtlamaların sona ermesiyle hızla kaldığı yerden devam etmeye başladı. Vuhan kentinde yapılan partiler tepki çekti. Parti görüntüleri, sosyal medyada ve dünya basınında eleştirildi.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- AKP'li Özlem Zengin'e çıplak arama tepkisi
- Ekonomist Eğilmez'den iki maddelik dolar yorumu
- Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu
- Yerlikaya'nın sahte diploması için dikkat çeken yorum
- Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor
- Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
- Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
- Ankara, Capitol Counsel ile anlaştı
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
Video Haberler
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
- Atay'ın tarihi konuşması sosyal medyanın gündeminde
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
- Emekli olan eğitimcisinin aracının peşini bırakmadı
- Küçük kızın mucize kurtuluşu kamerada
- Polis aracında tartışma yaratan görüntülere inceleme
- İranlı Youtuber’ın polis otosuyla İstanbul turuna tepki
- İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi