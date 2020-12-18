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Tüm dünya ikinci kez karantinaya girerken yaptıkları parti tepki çekti

Tüm dünya ikinci kez karantinaya girerken, koronavirüsün çıktığı Çin'in Vuhan kentinde düzenlenen partiler sosyal medyadan tepkilere neden oldu.

(DHA)
18 Aralık 2020 Cuma, 16:12

Dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 1.6 milyon insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını bir yıl önce Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmıştı. Dünya ikinci kez eve kapanırken, kentte hayatın normale dönmesiyle birlikte gece hayatı da hareketlenmeye başladı. Kentte gece hayatı, şehirdeki kısıtlamaların sona ermesiyle hızla kaldığı yerden devam etmeye başladı. Vuhan kentinde yapılan partiler tepki çekti. Parti görüntüleri, sosyal medyada ve dünya basınında eleştirildi.  

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