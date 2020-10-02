Tutuklama kararının ardından HDP'lilere polis müdahalesi
17 HDP'li hakkında tutuklama kararı verilmesinin ardından polis, avukatlar ve adliye koridorunda bekleyen milletvekillerine müdahale etti. Öte yandan Ankara Adliyesi önünde açıklama yapmak isteyen HDP’lilere milletvekillerine polis müdahalesinde HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit yere düştü.
Kobani eylemleri soruşturması kapsamında HDP Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklandı. Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder ve Gülfer Akkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder Gülfer Akkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ayhan Bilgen, Ayla Akat Ata, Alp Altınörs, Nazmi Gür, E Tutuklamalara tepki göstermek için Ankara Adliyesi önünde açıklama yapmak isteyen HDP’lilere milletvekillerine polis etti. Bu sırada HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğityere düştü.mine Ayna, Bircan Yorulmaz , Berfin Özgü Köse, Dilek Yağlı, Can Memiş, Günay Kubilay, Bülent Barmaksız, Zeki Çelik, Pervin Oduncu, İsmail Şengün, Ali Ürküt, Cihan Erdal, Emine Beyza Üstün'ün tutuklanmasına karar verdi.
ARBEDE ÇIKTI
17 HDP hakkında tutuklama kararı verilmesinin ardından polis, avukatlar ve adliye koridorunda bekleyen milletvekillerine müdahale etti.
POLİS'İN MÜDAHALESİ SIRASINDA HDP'Lİ VEKİL GÜLİSTAN KOÇYİĞİT YERE DÜŞTÜ
17 ismin tutuklanmasına tepki göstermek için Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan HDP’li milletvekillerine polis müdahale etti. HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit, polisin müdahalesi sırasında yere düştü.
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