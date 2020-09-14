Ümit Özat'ın 'motivasyon' konuşması gündem oldu: Büyük önder Atatürk diyor ki...

14 Eylül 2020 Pazartesi, 15:48

Özat konuşmasında "Büyük önder Atatürk diyor ki 'Umutsuz durum yoktur. Umutsuz insan vardır. Ben umudumu hiç ben umudumu hiç yitirmedim.' Ayrıldığım günden bu yana tekrar buraya döneceğime ve bu takımla başarılar yakalayacağıma dair umudumu hiç yitirmedim. Peki siz bu şampiyonluğu yakalayacağınıza dair inancınızı yitirdiniz mi, yakalayacak mısınız, inanıyor musunuz?" diyor.

Bu konuşmayı futbolcular alkışlıyor.