Ümraniye'de otel restorantına sosyal mesafe ve maske baskını

12 Şubat 2021 Cuma, 11:46

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına ilişkin olarak yapılan uyarılar devam ederken, Ümraniye’de bir otelin restoran katındaki görüntüler ise pes dedirtti. Otele ait olduğu belirtilen restoranda, otel müşterilerinin sosyal mesafe kurallarını hiçe saymasının yanı sıra çalışanlardan bir kişinin ise servis esnasında maske takmadığı görüldü. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen Ümraniye Belediyesi zabıta ekipleri, polis baskın yaptı. Baskın sonrası filyasyon ekipleri, işletmeye ait resmi evrakları kontrol ettikten sonra sosyal mesafe ve maske ihlalinden toplamda 4 bin lira idari para cezası uyguladı.