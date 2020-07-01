Ümraniye'deki korkunç kaza anı kamerada

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 10:00

Kaza, geçtiğimiz gün Ümraniye’de Saray Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye yoldan geçen plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşen yaya’ya olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri müdahale etti. Ambulansla çevredeki Hastaneye kaldırılan yaya’nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaya yolun karşısına geçmeye çalışıyor, otomobilin geldiğini fark eden yaya hızlanıyor, frene basmaya çalışan otomobil yaya’ya çarpıyor, yaya metrelerce havaya uçuyor.