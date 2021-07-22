Ünlü mankene öldüresiye dayak kamerada
Gece kulübüne eğlenmeye giden manken Gizem Akbaş, eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta tarafından öldüresiye dövüldü
Beşiktaş'ta bir gece kulübüne giden manken Gizem Akbaş, eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta tarafından tekme tokat dövüldü. Dövülen Gizem Akbaş'ın burnu kırılırken, şiddet anları ise kameralara yansıdı.
İddiaya göre manken Gizem Akbaş, geçtiğimiz günlerde Ortaköy'de bulunan bir gece kulübüne eğlenmeye gitti. Akbaş, arkadaşlarıyla birlikte eğlendiği anları da sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyadaki fotoğrafları gören eski sevgili Mücahit İsmail Ayta mekana gitti. Genç kadın lavaboya gittiği sırada Ayta'nın yumruklu saldırısına uğradı. Mücahit İsmail Ayta, Gizem Akbaş'ın yüzüne yumruk attı. Aldığı darbe ile yere yığılan Akbaş, eski sevgilisinin tekmeli saldırısına da uğradı. Gizem Akbaş'ın burnu kırılırken, genç adamı ise çevredekiler sakinleştirdi. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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