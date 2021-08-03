Vaka sayıları artmasına rağmen Esenyurt minibüslerinde yine aynı manzara
Koronavirüsle pozitif vaka sayılarının artmasına rağmen toplu taşıma araçlarında Esenyurt'ta sabah saatlerinde dikkat çeken yoğunluk görüldü.
Koronavirüs pozitif vaka sayılarının artmasına rağmen Esenyurt'ta toplu taşımada manzara değişmedi. Esenyurt'ta yolcu taşıyan minibüslerde dikkat çeken yoğunluk yaşandı. Minibüsleri adeta tıka basa dolduran yolcular, sabah erken saatlerinden itibaren iş yerlerine gitmeye çalıştı. Minibüste korona virüs yolculuğunu, kameralara da yansıdı.
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