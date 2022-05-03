Yağmur altında beklediler: Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretçi yoğunluğu
Ziyaretçiler içeri girebilmek için yağmur altında saatlerce kuyrukta bekledi.
Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistler metrelerce kuyruk oluşturdu.
Yağmur altında bekleyen ziyaretçilerin oluşturduğu kuyruk Dolmabahçe Caddesi'ne kadar uzadı.
Ramazan Bayramı'nın 2. gününde Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Sarayını ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistler uzun kuyruklar oluşturdu.
Ziyaretçiler içeri girebilmek için yağmur altında saatlerce kuyrukta bekledi.
Çoğunluğunu yabancı turistlerin oluşturduğu metrelerce uzunluktaki kuyruk Dolmabahçe Caddesi'ne kadar uzadı.
Video Haberler
- Dolu ve sağanak nedeniyle araçlar mahsur kaldı
- Kaza yaptı, polise sarılıp bayramlaştı
- Küçük Bayram Sokak'taki görüntüler gündem oldu
- Kanolanın ekim alanı 9 kat arttı
- Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretçi yoğunluğu
- Belediyenin ek hizmet binasında yangın
- Erdoğan'ın büyük değişimi!
- Karadeniz'de patlama sesiyle gelen mayın tedirginliği
- İstanbul'da 97 düzensiz göçmen yakalandı
- Sosyal medyada yayın yaparken 'fırına' girdi
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin 'göbeğini kaşıyan adam' moment'i
- AKP'de 'yorgunluk' istifası
- Hakaretin perde arkası
- 'Gizemli hepatit' alarmı: 3 çocuk öldü
- Özel'den, Turan'a çok sert yanıt
- '5 yılda deli edeceğim, deli!'
- Erdoğan'ın memleketinde seçim mesajı!
- AKP'li Bülent Turan muhalefeti hedef aldı
- 'Seçimlerde manipülasyon' iddiası
- Aile ziyaretinde tartışma sonrası korkunç kaza