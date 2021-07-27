Yalıtım malzemeleri bulunan depoda yangın
Gaziantep'te yalıtım malzemelerinin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Depoda bulunan kimyasal maddeler nedeniyle sık sık patlamalar yaşanırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde yalıtım malzemelerinin bulunduğu bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tutuşan yalıtım malzemeleri nedeniyle alevler kısa sürede binayı sardı. Depoda bulunan kimyasal maddeler nedeniyle sık sık patlamalar yaşanırken, gökyüzü ise çıkan dumanlar nedeniyle siyaha boyandı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, yaşanan patlamalar nedeniyle ekiplerin yangını kontrol altına almakta zorlandığı öğrenildi.
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