Yolcu otobüsünde 23 cins yavru köpek ele geçirildi

05 Şubat 2021 Cuma, 12:40

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Bükreş-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü risk analizleri ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelinin şüphesi üzerine arandı.

Aramada köpek taşıma çantalarına sıkıştırılarak istif halinde konulmuş 23 cins köpek bulundu.

Otobüs şoförü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.