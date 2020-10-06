Yolu trafiğe kapatıp birbirlerine girdiler
Esenyurt’ta iki taksici yol verme kavgası yüzünden ilçenin en işlek yolunu trafiğe kapatıp birbirlerine girdiler. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavga bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
Esenyurt’ta taksici terörü bir türlü sona ermiyor. Geçtiğimiz günlerde iki taksi durağı arasında silahlı çatışma meydana gelmiş ve 3 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olayın üzerine dün gece saat 23:00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı üzerinde taksiciler yine birbirlerine girdiler. İddiaya göre, iki otomobilin sürücüsü, yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen sürücüler kavga etmeye başladı. Kavga sırasında ilçenin en işlek yolunu da trafiğe kapatan sürücüler, ortalığı birbirine kattılar. Kavga sırasında kısa bir süre yoğun trafik oluştu. Olayı ise bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi.
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