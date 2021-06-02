Yunus Günçe'den çok konuşulacak 'kısıtlama' videosu

02 Haziran 2021 Çarşamba, 16:51

Vaka sayıları ve ölümler artarken maddi ve sosyal desteklerle 28 günlük tam kapanma, yaygın aşılama taleplerine karşılık dün Erdoğan tarafından ‘kısmi kapanma’ kısıtlamaları açıklandı.

Salgın nedeniyle zor günler geçiren, ve sanatsal etkinlikleri iptal edilen sanat emekçileri, yaşanılan duruma tepki göstermeye devam ediyor.

Oyuncu Yunus Günçe alınan 'kısıtlama' kararlarına sosyal medyadan çektiği video ile tepki gösterdi.

Kamera karşısına geçen Günçe şu ifadeleri kullandı:

Şimdi size Covid-19'dan korunma yöntemi anlatacağım. Eğer kağıt kalem hazırsa işte başlıyorum... Dünyada bir ilk yani patenti bize ait. Aşıdan bile etkili. Sosyal mesafe işini çoktan hallettik. Temizlik, hijyen hepimiz manyak olduk. Maske değil, maskeler takıyoruz ama çok daha iyisi var kuran çarpsın! Sanattan uzak durun. Sanatlarınıza mesafe koyun. Hiçbir sanat etkinliğine katılmayın, özlemeyin, en önemlisi özendirmeyin sakın! Dans, müzik, tiyatro, opera, bale... Bunları unutun, sanki daha önce hiç varolmamışlar gibi. Mesela ben yakında taksiye çıkıyorum. Yaşasın sanatsız bir toplum ve sanatsız bir yaşam. Sanat, hastalandırır. En azından bazılarını."