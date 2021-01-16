Yurttaş isyan etti: Ya eşimle cezaevine gireceğiz ya da…

16 Ocak 2021 Cumartesi, 10:02

Meral Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Akşener, bugün önce Bayrampaşa'da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerine Gaziosmanpaşa’da devam etti. Akşener'e İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, ve bazı milletvekilleri eşlik etti.

Gaziosmanpaşa'da çiçeklerle karşılanan Akşener, esnafın karşılaştığı ekonomik sıkıntıları dinledi ve onların taleplerini aldı. Sık sık önü kadınlar tarafından kesilen Akşener, onlarla da dertleşti.

Bir vatandaş, "Çok mağdur aileler var. Mesela ben. Mesela bu arkadaşım" derken bir başka kadın, "Çok zor durumdayım" ifadesini kullandı.

Şehit yakını kadın, iki çocuğu ile ortada kaldığını hiçbir yerden destek alamadığını" söyledi. Akşener'in "Şehit ailelerine hak tanındı" sözleri üzerine, yeğenleri için haklarından feragat ettiklerini ancak peandimu saricuindei huçbur yerde iş bulamadığı için mağdur olduğunu, çocuklarının okul masraflarını dahi karşılayamadığını anlattı.

"HER YERDEN İCRALIK OLDUK. EV SAHİBİMİZ DE BİZİ İŞTEN ÇIKARACAK"

Eşinin müazisyen olduğunu söyleyen bir başka kadın ise içine düştükleri zor durumu şöyle anlattı:

"Benim eşim müzisyen. Pandemi oldu olalı eşim çalışmıyor. Borçlar, harçlar hiçbir şeyi ödeyemez hale geldik. Kiralarımı, faturalarımı ödeyemiyorum. Her yerden icralık olduk. Ya eşimle birlikte şu dönemde cezaevine gireceğiz yada… artık çaresiziz. Yemin ediyorum pandemi döneminin başlangıcından bugüne hiçbir yardım alamadık. Ne evim var ne mal varlığım var. Ne yatırımım var. Kiracı bir insanım, kiralarımı ödeyemiyorum. Ev sahibim evden atacak. Yasal işlem başlatmak üzere. Halkın sesini siz dile getirdiniz şu pandemide."

Bir başka kadın taksicilerin de zor durumda olduğunu, gece ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları nedeniyle iş yapamaz halde olduklarını bu nedenle çok mağdur olduklarını anlattı.

"AYDA BİR KİLO KIYMA YA DA ET ALIYORUM"

Akşener’in "İşler nasıl gidiyor?" dediği hiçbir esnaftan olumlu yanıt alamadı.

Akşener: İşler Nasıl?

Esnaf: İşler geçen seneye göre ister istemez düşüyor. İşlerin düşmesinde asıl sebep maddi durum. Kısa çalışma ödeneğini, alan var, alamayan var. Mesela ben alamıyorum. Yasada şöyle bir şey varmış. 17 Nisan’dan sonra işe başlayanlar kısa çalışma ödeneklerden yararlanamıyor.

Akşener: Nasıl geçiniyorsunuz?

Esnaf: şirketten yarım maaş alıyoruz.

Akşener: Şirketten yarım maaş alıyorsunuz, devletten yok.

Esnaf: Yok.

Akşener: Nasıl geçiniyorsun?

Esnaf: Yani.

Akşener: Çocuk var mı?, Eşin çalışıyor mu?

Esnaf: Çocuk var. Eşim çalışmıyor.

Akşener: Kirada mısın?

Esnaf: Yok. Ama kredi ediyorum. Ayda bin 600 lira.

Akşener: Haftada ne kadar et alıyorsun?

Esnaf: Bir kilo kıyma ya da et alıyorum.

Akşener: Haftada mı?

Esnaf: Hayır haftada değil ayda.

Akşener: En iyi gıda anlatıyor, ekonomik durumu.

Esnaf: Ama geçen bakan anlatıyordu. Kişi başına şu kadar et düşüyormuş.

"İŞLER KÖTÜ, 5 ELEMAN VARDI İKİYE DÜŞÜRDÜK, BİRE DÜŞÜRECEKTİK VİCDAN KABUL ETMEDİ"

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in bir başka esnafla hopbeti ise şöyle:

Akşener: Durumlar nasıl, işler nasıl?

Esnaf: Durum ortada. İşler düştü. Kirayı ödeyemiyoruz. Gider çok. 5 eleman vardı ikiye bire düşürdük. Onlar da mağdur olmasın diye ikiye düşürdük. Bire düşürmek istedik ama vicdan kabul etmeyince 2’de bıraktık. Hafta sonları yapıyoruz zaten işi. Onu da yasaklar girince…

Meral Akşener: Hafta sonu yasaklarından çok şikayet var. Bugün Bayrampaşa’yı gezdim. Şimdi buradayım. Kaç aile geçiniyor buradan?

Esnaf: 6 aile geçiniyor buradan.

Akşener: Geçiniyor mu?

Esnaf: Geçinemiyor ama yapacak bir şey yok. Giderimiz çok. Kiramız yüksek. Akşam işten dönen insanlarla iş yapabilirdik. Ama saat 8 oldu mu kapatmak zorundayız. Ceza yememek için. Hafta içi. Hafta sonu olsa. Hafta sonu biraz daha yoğunluk olduğu için hafta iççini kapatıyordu.

Akşener: Kredi borcunuz var mı?

Esnaf: Olmaz olur mu. Kredi borcu var, ev taksiti var, var da var.

AKŞENER: İYİ DURUMDA OLANI DUYMADIM

Meral Akşener, esnaf ziyaretlerinde iyi olanı duymadığını söyledi. Akşener'in esnafla sohbeti şöyle geçti:

Akşener: İşler nasıl?

Esnaf: Malum. İyi olanı duydunuz mu?

Akşener: Şimdi şöyle; iyi duymadım. Sizi hiç kimse görmemiş. Görmüyor siyasetçi takımı. Görecek ama. Bizim gibilere gördüreceksiniz.

"BUGÜN BİR KADIN EVLİLİK ALYANSINI GETİRDİ"

Meral Akşener, kumuysu esnafı ile sohbet etti.

Akşener: İşler nasıl?

Esnaf: Her şeyin başı ekonomi. İstikrarlı ekonomi. Dediniz ya gram altınını bozdurmuş. Bize bugün bir hanımefendi evlilik alyansını getirdi. Sizin evlilik alyansınız var değil mi?

Akşener: Var

Esnaf: Ne gibi bir duruma geleceksiniz de onu satacaksınız? Ve kadın geliyor bozduruyor, bir haftalık çarşı pazar ihtiyacını görüyor. Bu hanenin durumu düşünün. Ülkenin ekonomisi bu. En iyi siz büyüklerimiz görüyorsunuz. Aslında bütün gerçekleri herkes biliyor. Vicdan sahibi herkes biliyor. Ama vicdana dayalı siyaset ve yönetim olmuyor biliyorsunuz.

"HALK EKMEK BÜFESİNDEN EKMEĞİ BORCA ALIYORUZ"

İYİ Parti Genel Başkanı esnaf ziyaretleri sırasında etrafını saran vatandaşlarla da sohbet etti.

Vatandaş: Allah rızası için bu ülkenin hiç derdi yok mu? Yoksulluk yok mu? Açlık yok mu? Biz halk ekmek büfesinden ekmeği borca alıyoruz. Sineye çekiyoruz. Eyvallah diyoruz, ülkenin kaderi bu. İşsizlik olabilir. Yönetimden böyle olabilir. Ama yetmemiş gibi...

Akşener: Ona bunu dedi, 'Sen buna ne diyorsun' değil mi?

Vatandaş: Çok özür dilerim 'Sayın Bahçeli evine dön' dedi. Eşinden ayrılmış insan eşini davet eder. Ayıp bir şey.

Akşener: Bak ilk defa benim gibi düşünen biri çıktı. Vallahi. Adın ne senin?

Vatandaş: Benim adım Yüksel

Akşener: Yüksel çok memnun oldum

Vatandaş: Maalesef bu ülkede kadınları eziyoruz. Ülkede her gün 10 tane kadın ölüyor. Cinayet geliyor. Ama bir araştır Sayın Süleyman Soylu bu kadını neden öldürmüş kocası? Çocuğuna pantolon alamamış intihar etmiş. Bir araştır sor. Sadece 'Ben yaptım benim dediğim' devam.

ESNAF: TEK BAŞIMIZA BIRAKILDIK AÇIKÇASI

Akşener bir başka dükkanda esnafa sordu: İşler nasıl?

Esnaf : Söylemeye gerek var mı? Gelirken görmüşsünüzdür iş yok.

Akşener: Hele cumartesi pazarın kapalı olması

Esnaf: Çok şeyde yalnız bırakılmamız. Tek başımıza bırakıldık açıkçası. Herhangi bir yardım yok. Zaten haftanın 5 günü zaten görüldüğü mağazalar.

Akşener : Bugün kaç müşteri geldi

Esnaf: Üç...

Akşener: Alım gücü ne durumda burada Gaziosmanpaşa’da

Esnaf: Alım gücü yok. Daha uygun fiyata almaya çalışıyorlar. Dijital ortamlarla da mücadele etmeye çalışıyoruz.

Akşener: Kaç kişi çalışıyorsunuz burada

Esnaf : Benimle birlikte 5 kişi

Akşener: 5 aileye ekmek gidiyor buradan

Esnaf: Aynen öyle

Akşener: Peki onu karşılıyor mu?

Esnaf : Yok karşılamıyor

Akşener: Bu dönem zor

Esnaf : 2 bin TL elektrik faturası geliyor. Muhasebe ücretlerimiz aynı şekilde çok yüksek geliyor. Vergilerimiz çok yüksek. Biz seneler boyu yaptığımız birikimi şimdi harcıyoruz.

ECZACI: SİGORTASI OLMAYAN ÇOK İNSAN VAR, ALAMIYPORLAR

İYİ Parti Lideri Akşener'in ziyaret ettiği bir eczacı da bu ekonomik ortamda idare etmeye çalıştığını söyledi. Eczacı, sigortası olmayan birçok insanın aspirin dahi alamadığını söyledi.

Akşener: Veresiye var mı?

Eczacı: Sigortası olmayan çok insan var alamıyorlar

Akşener: Onlar aspirin bile alamıyor. Onlar ayrı yazdırıp gidiyorlar

Esnaf: İlaç çok fazla yoka giriyor. O da çok büyük bir sıkıntı. Bu dolar, euro kurundan dolayı açıkçası bütün dünyada olan ilaçlar Türkiye’de yok. O tarz sıkıntılarda yaşıyoruz ama bu süreçte en çok yaşadığımız sıkıntılar, bence halkın devlete karşı güveni azaldı. Ben akademisyendim bu eczaneyi yeni açtım haziran ayında. Üniversitede öğrencilere bir sürü şey anlattım, burada burada hastaya bu aşının koruyuculuğunu anlatamıyorum. Şu süreçte devlet hiçbir zaman şeffaf olmadığı için halka karşı, halkın güveni kalmadı.