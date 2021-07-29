Yurttaşlar, mahsur kalan havyanları kurtarmak için seferber oldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ilçenin birçok mahallesinde etkili olmaya devam ediyor. Şu ana kadar 5 mahalle tahliye edilirken, yurttaşlar ve ekipler mahallelerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu.
Yangın, Şişeler’in yanı sıra Manavgat’ın batısında Kalemler, Evrenseki, Çolaklı, Yavrudoğan-Zeyve, Gündoğdu, Hocalar ve Taşağıl mahallelerinde, doğuda; Oymapınar, Karavca, Saraçlı, Ulukapı, Çeltikçi, Karaöz, Cevizler, Hacalıköy ve Kurtlar mahallelerini etkisi altına aldı. Çok sayıda mahalle tedbir amaçlı boşaltılırken, özellikle Kalemler Mahallesi'nin ardından Ulukapı Mahallesi'nde de çok sayıda ev yandı.
Yurttaşlar ve ekipler mahallelerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için adeta seferber oldu. Çeltikçi Mahallesi'nde yanan samanlıktaki köpek sahipleri tarafından alevlerin arasından çıkarılırken, yangından etkilenen bir inek yurttaşlar tarafından su sıkılmak suretiyle saklandığı çukurdan çıkarıldı.
Boşaltılan mahallelerdeki yurttaşlar geceyi sokakta, yol kenarlarında ve araçlarında geçirdi. Özellikle Manavgat-Ulukapı arasındaki yol üzerinde vatandaşların geceyi araçlarında ve açıkta geçirdikleri gözlendi.
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