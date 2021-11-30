Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü

Abone Ol google-news

Niğde’de rüzgarın uçurduğu çanak anten, bir yurttaşın kafasına düştü.

IHA
30 Kasım 2021 Salı, 17:22

Merkez İstasyon Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen bir adamın üzerine, rüzgarın uçurduğu çanak anten düştü.

Çevrede bulunan vatandaşların yardımına koştuğu adam, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler