Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
Niğde’de rüzgarın uçurduğu çanak anten, bir yurttaşın kafasına düştü.
Merkez İstasyon Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen bir adamın üzerine, rüzgarın uçurduğu çanak anten düştü.
Çevrede bulunan vatandaşların yardımına koştuğu adam, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
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