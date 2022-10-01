Barajda 1,5 metre boyunda 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde balıkçılık yapan Barış Bayırlı (23), Karaidemir Barajı'nda oltayla 70 kilo ağırlığında, 1,5 metre uzunluğunda yayın balığı yakaladı.
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