Barajda 1,5 metre boyunda 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde balıkçılık yapan Barış Bayırlı (23), Karaidemir Barajı'nda oltayla 70 kilo ağırlığında, 1,5 metre uzunluğunda yayın balığı yakaladı.

DHA
01 Ekim 2022 Cumartesi, 07:00
Baraj tekirdağ

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