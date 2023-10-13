100. yıl anısına

13 Ekim 2023 Cuma

Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu Başkanı Dursun Atılgan yazarların, bilim insanlarının, sanatçıların Atatürk’le ilgili yazılarını Cumhuriyetimizin 100. Yılı Anısına Aydınlanma Yazıları adlı (Avrupa-ADD Yayınları, 2023) kitapta bir araya getirdi.

Atatürkçülüğe aykırı düşen olayları, saldırıları, çarpık düşünceleri eleştirmeyi varoluşunun temel ilkesi sayan Atılgan, kitaba yazdığı önsözle yetinmemiş, ona “Cumhuriyete giden Zorlu Yol” başlıklı bir “Giriş” de ekleyerek kitabın etki alanını daha da genişletmiştir.

Kitapta, kızı Handan Atılgan’a da yer verdiğini görünce gençlerin düşünsel gelişim evreleri açısından önce onun yazısını okudum.

İçimden, “Öyle babanın ancak dili yalın, düşünsel kimliği olan, görüşlerini Atatürkçülüğü bilimsel yönüyle kavrayarak yansıtan kızı olur!” dedim.

İŞTE ÖRNEĞİ

Handan’ın yazısı “Orta ve Yüksek Öğrenimini Almanya’da Yapmış Genç Bir Türk Kadınının Gözüyle Atatürk” başlığını taşıyor. Yazı, içeriğinin yanında, yurtdışında yetişen gençlerin Atatürk devrimlerini kavrayıp dünyaya bakışlarını yansıtması yönünden de ayrıca önemli.

Atatürk devrimlerini uygarlık açısından değerlendiren Handan, işlediği konuyu geliştirerek şu sonuca varıyor:

“Atatürk devrimi tasarımında uygarlık kavramı, insanlığın, bilimin rehberliğinde ilerlemesi, kendi geleceğini kendisinin tayin etmesi hakkının elde edilmiş olması; insanların ve ulusların birbirine saygı göstermesi ve tüm insanların eşit haklara sahip olması anlamına gelmektedir.”

CUMHURİYET AYDINI

Dursun Atılgan, Atatürk’ün “Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen ulusal yıkımların yarattığı uyanıklığın ve bu sevgili yurdun her köşesini sulayan kanların bedelidir” diyerek yurdumuzun geleceğini emanet ettiği gençleri yurtdışında bilgiyle donatan bir toplum öğretmenidir. Bu bağlamda Atatürk devrimlerinin temelini oluşturan cumhuriyet, laiklik, çağdaşlık, demokrasi konularındaki aykırı görüşleri, düşünsel bir yöntemle geçersiz kılar. Ayrıca, biri ortalara düşüp Atatürk’ün temelini attığı laikliğin, özgürlüğün, bağımsızlığın yuvası Cumhuriyetimize saldırmaya kalkmasın, gündüz demez, gece demez, sayfalar dolusu açıklamalarla onun kötü niyetlerini yüzlerine vurur.

Yazarları, sanatçıları, bilim insanlarını Köln’de ağırlayıp gençleri onlarla tanıştıran da odur...

ADANMIŞ BİR YAŞAM

Son günlerde Atatürk’ün büstlerini yerinden mi koparmadılar, paramparça edip yerlerde mi sürüklemediler, kızla erkeği, ayrı sınıflarda okutmaya mı kalkmadılar, Bursa İnegöl’de Altıeylül Ortaokulu’nda, ders zili yerine “ilahi” çaldırarak laikliğin kökünü kurutmaya mı girişmediler, dindar görünüp gittikçe kindarlaşan ruhlarıyla Atatürk ilkelerini mi çiğnemediler?...

Sayısı gittikçe artan o tür adamlar, karşılarında her an Dursun Atılgan’ı bulmuştur...