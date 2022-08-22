Beşiktaş işte budur

22 Ağustos 2022 Pazartesi

Ligin futbol mayası Beşiktaş’tır. Bunu dün gece Valerien İsmael de gördü. Geçen maçta 3 farklı üstünlüğe aldanıp N’Koudou’yu oyundan alınca ortalık gerginleşmişti. Yapılan hataların skora yansımasıyla kendine gelen İsmael, Karagümrük karşısında basit ama doğrularla oynayan bir Beşiktaş’ı sahaya sürdü. Tüm futbolcular motiveydi ancak Siyah-Beyazlılar tek kelimeyle muhteşem oynayan N’Koudou ile maçı kopardı. Beşiktaş’ın ilk yarı 3 şutu da direkten döndü. Öylesine hızlı, baskılı ve kazanmaya kararlı bir Beşiktaş izledik ki Karagümrük ilk kez 30. dakikada karşı kaleye gidebildi! Sahada fırtına gibi esen bir Beşiktaş vardı. N’Koudou, atak ve savunma görevini iyi yapıp golünü de atarken Salih Uçan ile Muleka da fileleri havalandırıp “Biz de varız” dediler. Özellikle Salih Uçan, tam bir orkestra şefi gibi takımını yönetti. Weghorst’un golü, yaptığı topsuz koşular, fizik gücü üst seviyede.

Kara Kartal, kendini ancak zor anda ortaya koyan yapısıyla pençelerini lige geçirdi. Ve sanıyorum herkese kendini hatırlattı. Aslında futbol budur. Sahada oynanır, koşarsın kim güçlü ve kazanmak isterse o kazanır. Bunun için de iyi motive olup amatör ruhla oynamak lazım. Vodafone Park, Beşiktaş için bir mabet. Bu galibiyet hem Ismael’e hem futbolculara hem de taraftarlara Beşiktaş’ın gücünü bir kez daha hatırlattı. Son sözlerim, önceki gün yaşamını yitiren Prof. Dr. Turgay Atasü için. Değerli hocamıza rahmet diliyorum, sevenlerinin başı sağolsun.