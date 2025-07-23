Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ders çıkaralım
Adnan Dinçer
Son Köşe Yazıları

Ders çıkaralım

23.07.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde 10. dakikada 10 kişi kalmasının ardından Fransa karşısında geriye düşen Almanya’nın mücadelesi ders niteliğindeydi. 10 kişi kalan takım, mücadeleyi bırakmadan oynaması gerektiği şekilde bir futbol sergiledi. Fransa ise öne geçtikten sonra yediği beraberlik golünün ardından rakibin eksik kalmasından dolayı rahat kazanacaklarını düşünerek hatalar yaptı. Alman spor ve eğitim ekolünün her branşta olduğu gibi kadınlar futbolunda da mentalitesinin öne çıktığı bir karşılaşma izledim. 110 dakika 1 kişi eksik oynayarak maçı tamamlayan Almanya, bu motivasyon ve hırsını penaltılarda avantaja dönüştürerek yarı finale çıkmayı başardı.

Bizim buradan almamız gereken ders şudur: Sporda daha fazla yatırım yapmalı ve sporcu eğitimine önem vermeliyiz. Her branşta kadın erkek fark etmeden. Rekabetçi ve saygınlığı olan takımlar yaratmalı, bunları sürdürmeliyiz. Külüplerin ise burada yapması gereken tüm maddi gücünü sadece erkek takımlarına değil kadın takımlarına da pay etmeli, doğru hamlelerle hem Avrupa liglerinde yer alan takımlar oluşturmalı hem de milli takım seviyesinde oyuncular yetiştirmelidir.

Turnuvadaki favorim ise her sporda başarı odaklı ve ekolü en kuvvetli gördüğüm ülke İspanya. Özellikle Alexia Putellas’ın yaratıcılığıyla takım oyununu hızlı şekilde oynayabildikleri için maç içinde kapanan rakiplere karşı pozisyon yaratmada ve gol bulma konusunda problem yaşamıyorlar. Fizik ve kondisyon avantajıyla öne çıkan ülke ise İngiltere olurken oyun kurma ve etkili olma konusunda İspanya’nın gerisindeler.

İlgili Konular: #futbol #Alman #Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası #Alexia Putellas

Yazarın Son Yazıları

Ders çıkaralım

Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde 10. dakikada 10 kişi kalmasının ardından

Devamını Oku
23.07.2025
Yeni Beşiktaş

Geçen yıl transferde geç kalan, lige erken havlu atan Beşiktaş sezon sonu gelmeden heyecanını yitirerek taraftarını üzdü ve şampiyonluk yarışında dahi var olamadı.

Devamını Oku
16.07.2025
‘Dünya’nın kupası!

Futbolda yoğun geçen sezonun ardından adeta tatile giremeden yeni formatıyla düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda boy gösteren takımlar ve oyuncular, dünyanın her yerindeki seyirciler için yaptıkları maçlarda transfer piyasasını oluşturuyor.

Devamını Oku
04.07.2025
Ders çıkaralım

İspanya-Portekiz UEFA Uluslar Ligi finalinde futbol olarak umduğumuzu İspanya tarafında bulamadık.

Devamını Oku
11.06.2025
Samsunspor gerçeği

Sezon biterken bazı olaylar dikkatimi çekti. İlki Şampiyonlar Ligi finalindeki Paris Saint Germain-Inter mücadelesi. Maçın yıldızı PSG Teknik Direktörü Luis Enrique idi.

Devamını Oku
03.06.2025
Sezon sonu

Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak Aziz Yıldırım’dan devraldığı bayrağı yaptığı yatırımlarla dalgalandırmaya çalışırken Sarı-Lacivertliler Euroleague’de ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Devamını Oku
28.05.2025