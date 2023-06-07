Fenerbahçe!

07 Haziran 2023 Çarşamba

Türk futboluna başarı ve güç simgesi olarak giren değerli kulübümüzdür. Ülkenin her branşta daha çok anılan kulübüdür. Futbolda lige daima şampiyonluk parolasıyla girer. Parasal sorunu olmayan ve kulübe yönetici olmak isteyen çok tanınmışlar vardır. En son Ali Koç hevesle başkan seçilirken herkes onun destekçisi oldu. Beklentilere Koç’la cevap verme gerçeğinde buluştu kongre üyeleri! Gençlik, heves ve mücadele yeniliği beklentinin sınırsız doruğunda buluştu. En fiyakalı teknik adam olarak gelen Jesus çok umut vermişti! Hepimiz lige girerken Sarı-Lacivertlileri favori gördük, futbolumuza katkısını konuştuk.

Jesus’un ilk yanlışı, genç Arda ile netleşti. Bu kadar zengin kadro, gencimiz 18 yaşındaki Arda ile Jesus’ta umutları yıktı. Arda daha sonra kendini kabul ettirse de geç kalındı. Takım oyunu doğrusunda ısrar eden Jesus geçen sezon Mesut Özil gerçeğine önem vermedi! Ve topu değil kendisi koşan, topun konumuna göre görev alacak futbolcuları seçerken hesabı tutmadı. Kızdı, tepki verdi ve asla düşüncesinden ödün vermezken yeni futbolcularla kadroyu şişirdi. Bizim futbolumuzu belki de küçümsedi!

Okan Buruk, Fatih Terim’in yerine gelirken herkes onun teknik direktörlüğünü önemsemedi. Oysa zarif bir kadro kurarken şımarmadı ve herkese alınacak bir ders verdi. Son derbide rakibini deviren kadronun ötesinde kendisinin futbol gerçeğinden ciddi dersler aldığını kanıtladı. İki teknik adamı karşılaştırmak değil niyetim gerek de yok, gerçek ortada! Tebrikler Okan ve güle güle Jesus!