Klasik gerçek

20 Mart 2022 Pazar

Beşiktaş klasiği maça hızlı ve baskıyla başlamaktır. İlk yarım saatte gol bulmak, rakibi bunaltmak şarttır. Bunları bir önceki kadroya göre 4 değişiklikle sahaya çıkan Önder Hoca’nın takımı yaptı. Kalede cezalı Ersin’in yerine ilk kez oynayan Emre görev alırken orta alanda Josef vardı. Güven ve Larin maç başlar başlamaz pozisyonlara girdi. Sadece Batshuayi 17. dakikada golü buldu. Arkası gelir umudundaydık. Karla gelen bir sürpriz oldu. Ömer Erdoğan’ın takımı, taktik değişiklikle kazandıkları frikikle 41’de golü buldu.

Hatay’da Riberio savunma becerisi gösteren ama topu mutlaka arkadaşına sakin biçimde aktaran klas bir isim. Beşiktaş’ta maçın başında kazanılan gol sayısı artmadıysa; bunda attığından fazlasını kaçıran, vuruş dengesi kötü ve gol vuruşuyla şutu karıştıran telaşlı Batshuayi’nin sorumluluğu büyük.

N’Koudou’nun aylar sonra oyunda oluşu Beşiktaş için kazanç. Getirdiği tehlikeli kanat pasları iyi değerlendirilmediği için dikkat çekmedi. Hatayspor rakibi durdurmak ve kazanılan toplarla ayağa oynama arzusunu beceriye döndürmede olumlu bir görüntü verdi. Çok eleştirdik ama geçen yılın şampiyonu puan kaybetmeye devam ederken, nelerin eksik yapıldığını tekrar hepimize gösterdiği bir 90 dakika oynadı diyebiliriz! Bu, geleceğin takımı adına yeniden yapılanma gerektiriyor demektir.