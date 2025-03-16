Adnan Dinçer
Kocaman ayıp!
Beşiktaş ligde ve Avrupa’da havlu attıktan sonra taraftarıyla birlikte eski ruhunu yakalamak istiyordu. Ama hiçbir ilerleme kaydetmedi. Adeta “oynayamadığı” futboluyla izleyenleri şaşkına çevirdi! 9 kişi kalan Konyaspor karşısında kazanamadı! Kocaman ayıp! Geldiği ilk günlerin dışında mücadele etmeyen Immobile’nin fizik gücünü de kaybetmesi tartışılır. Büyük umutlarla alınan Arroyo ile Ricardo nerede? Beşiktaş için önemli olan kendi oyununu ve kimliğini hatırlayıp iyi performans göstermesidir! Fakat bunun yolu önceki yönetimlerin yaptığı gibi teknik direktör değişikliği değil gerçekçi adımlar atmaktır. Beşiktaş’ın geleneği bunu gerektirir.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Kocaman ayıp! 16 Mart 2025
Futbol gerçeği 9 Mart 2025
Sadece mücadele 2 Mart 2025
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Mezhep çatışması değil insanlık suçu
- Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
- Alfa Romeo'nun ilk elektrikli modeli: Junior Elettrica
- 'Kayyum atamaları, hukuksuzluk ve kontrollü kaos'
- AKP’de kongre öncesi hazırlığı devam ediyor: Prof. Kalay
- Emeklilerin Gözü Bayram İkramiyesinde: Beklentiler Karşı
- Hutbelerde Bunlara Dikkat Edin!
- Ekonomist Atilla Özkan'dan Şok Eden Enflasyon Yorumu!
- Trump döneminde ABD ve dünya nereye gidiyor?
- Yurttaşın Ekonomi Çığlığı:
En Çok Okunan Haberler
-
- Yandaşın 'sınav belgesinde' hatalar zinciri!
- Akademisyenlerden 'diploma' tepkisi
- İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan uyardı
- ABD savaş uçakları harekete geçti!
- İmamoğlu 'turpun büyüğünü' Trabzon'da gösterdi
- Şüphelinin ifadesinde 'Sabiha Gökçen' ayrıntısı
- Cenazesine katılamadı: Nedenini gözyaşları ile anlattı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan çıkışı
- Meteoroloji tarih verdi: Kar yağışı geliyor!
- İran'ın Ankara Büyükelçisi'nden flaş açıklamalar