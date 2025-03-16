16 Mart 2025 Pazar

Beşiktaş ligde ve Avrupa’da havlu attıktan sonra taraftarıyla birlikte eski ruhunu yakalamak istiyordu. Ama hiçbir ilerleme kaydetmedi. Adeta “oynayamadığı” futboluyla izleyenleri şaşkına çevirdi! 9 kişi kalan Konyaspor karşısında kazanamadı! Kocaman ayıp! Geldiği ilk günlerin dışında mücadele etmeyen Immobile’nin fizik gücünü de kaybetmesi tartışılır. Büyük umutlarla alınan Arroyo ile Ricardo nerede? Beşiktaş için önemli olan kendi oyununu ve kimliğini hatırlayıp iyi performans göstermesidir! Fakat bunun yolu önceki yönetimlerin yaptığı gibi teknik direktör değişikliği değil gerçekçi adımlar atmaktır. Beşiktaş’ın geleneği bunu gerektirir.