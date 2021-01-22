Korona’nın ayıbı!

22 Ocak 2021 Cuma

Doğrusunu konuşmak ve futbol kargaşası içinde yansıtmak isterken en talihsiz izleyici olarak Beşiktaş taraftarları adına üzüldüğümü belirtmek isterim! Korona nedeniyle konulan yasaklar ve imkânsızlıklar sonucu tribünlerde coşamayan Kara Kartalın sahipleri dün yine mutlu ve güzel bir galibiyet ile oyunu ekranda izlediler! Karagümrük karşısında boş Olimpiyat Stadı, Beşiktaş’ın sadece galibiyetine değil; doğru futboluna ve takım olan Beşiktaş’ı ağırladı. Benim burada bir itirafım var. Doğrusu Sergen Yalçın’dan bu kadar sabırlı ve isabetli bir başarı beklemiyordum. Kendisini kutlarım.

Sadece ikinci bölgede sözde kapalı oynamaya çalışan temposuz Karagümrük karşısında özgüveni taşan, coşkulu ve eksiksiz takım izledik! Mesajı almak lazım. Orta alanda Atiba, Josef, golcü Mensah zerafetine sürat ve çabukluğunu dengeleyen N'Koudou ile savunmada genç Rıdvan kazanılan büyük transferlerdir kanımca. Özellikle gollerini sıralayan Larin ve usta Aboubakar varken artık filitreden geçen kadronun puan kazanımları şampiyonluk yolunda yalnız kalma olasılığına da hissettiriyor. Rakibini asla oynatmayan baskı ile kazanılmış topu atak bitirme başarısı ile kullanan ve sonuçta gollere ulaşan takımın savunmasında Montero ayrı bir yıldızdır.

Atılan goller ve skor adına değil, oynanan doğru futbol adına söylenecek tek gerçek yoktan da var edilebilir bazı başarılar. İşte yeniden Beşiktaş! Karagümrük takım olarak oyunu sertleştirip kurallara uygun oynamaya çalıştı bu da ayrı bir başarıdır. Her haliyle liderin son haftalarda en çok gol atması, en az gol yemesi dikkat çekse de, kimsenin sahadaki güzel oyuna bitsin diye takip etmediğini sanıyorum. Yeni bir başarı sezon sonu doğacak ve ahenk devam ederse Beşiktaş alkışlayacağımız birinci takım olacaktır. Ljajic’in de yakın zamanda görev alma ve Dorukhan ile alternatifi olmama ötesinde kazanılan Oğuzhan’dan başka şimdi de Gökhan Töre’yi hazır hale getirmek çabası dikkat çekti.

Gördüğümüz önemli bir gerçek de Hakem Mete Kalkavan'ın da maça yakıştığı ve kimsenin "Hakemi eleştirecek" bir polemiğe girme şansının olmaması da özel bir başarıdır.

Gollü karşılaşmaların yaşanması ligimize renk katarken doğru futbolun yan değil; dik paslarla sonuca gidilmesi dersleri özellikle Beşiktaş’ın bu sezonki oyun tarzı ile bu maçta da dikkat çekmiştir. Özetim, iyi oyuncu, iyi takımda ortaya çıkar. Bunu da iyi eğitim almış kişiler yaratır! Sergen bir ekolü temsil eder ki, adı Beşiktaş’tır!