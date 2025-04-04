Adnan Dinçer
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Ne yaptın Ole?

04 Nisan 2025 Cuma

Beşiktaş maça çok iyi başladı. Özellikle Gedson, Muçi ve Rafa Silva’nın etkili oyunuyla Kartal öne de geçti. Fakat Tayyip Talha’nın anlamsız gördüğü kırmızı kart sonrası Göztepe, Beşiktaş’ın 10 kişi kalmasını avantaja çevirdi. Hakem Atilla Karaoğlan, Gedson’un düşürüldüğü pozisyon ceza sahası içinde olmasına rağmen penaltı değil frikik verdi! Maçın dönüm noktası da bu oldu. Göztepe, Romulo’nun gecesinde 3 gollü bir galibiyetle kupada adını yarı finale yazdırdı. Derbide şapkadan tavşan çıkaran Ole Solskjaer, dün taktiksel açıdan sınıfta kaldı!


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