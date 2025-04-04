Adnan Dinçer
Ne yaptın Ole?
Beşiktaş maça çok iyi başladı. Özellikle Gedson, Muçi ve Rafa Silva’nın etkili oyunuyla Kartal öne de geçti. Fakat Tayyip Talha’nın anlamsız gördüğü kırmızı kart sonrası Göztepe, Beşiktaş’ın 10 kişi kalmasını avantaja çevirdi. Hakem Atilla Karaoğlan, Gedson’un düşürüldüğü pozisyon ceza sahası içinde olmasına rağmen penaltı değil frikik verdi! Maçın dönüm noktası da bu oldu. Göztepe, Romulo’nun gecesinde 3 gollü bir galibiyetle kupada adını yarı finale yazdırdı. Derbide şapkadan tavşan çıkaran Ole Solskjaer, dün taktiksel açıdan sınıfta kaldı!
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Ne yaptın Ole? 4 Nisan 2025
Buruk Mourinho! 3 Nisan 2025
Özgüvenli Kartal 30 Mart 2025
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- İmamoğlu ve İBB’yle ilgili 560 milyar iddiasına yanıt
- Mustafa Balbay sert eleştirdi
- Mezhep çatışması değil insanlık suçu
- Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
- Alfa Romeo'nun ilk elektrikli modeli: Junior Elettrica
- 'Kayyum atamaları, hukuksuzluk ve kontrollü kaos'
- AKP’de kongre öncesi hazırlığı devam ediyor: Prof. Kalay
- Emeklilerin Gözü Bayram İkramiyesinde: Beklentiler Karşı
- Hutbelerde Bunlara Dikkat Edin!
- Ekonomist Atilla Özkan'dan Şok Eden Enflasyon Yorumu!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Arkadaşın zulmediyor'
- Boykotta indirim yarışı
- Bahçeli geri dönüyor
- Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan ilk açıklama
- Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' sorusuna yanıt!
- Aybüke Pusat'ın partneri Sarıtaş'tan tepki çeken adım!
- CHP'nin boykot listesi güncellendi
- Ünlü oyuncuya 'boykot' operasyonu!
- Sleepy, çağrıyı paylaşan emekçiyi işten çıkardı!
- Kılıçdaroğlu kurultay kararını duyurdu